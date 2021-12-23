СБУ объявила подозрение главарю «ЧВК Вагнера» — он командовал боевиками против сил АТО под Дебальцево

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Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение руководителю российской «Частной военной компании Вагнера».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, гражданин России, возглавивший компанию для проведения скрытых военных операций РФ, с июля 2014 по март 2015 года находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где командовал подчиненными ему подразделениями боевиков, которые вместе с подразделениями регулярных российских войск и незаконными вооруженными формированиями вели боевые действия против Вооруженных сил Украины.

Следователи установили, что наемник действовал по сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем, а на Донбассе подчинялся бывшему командующему 2-го армейского корпуса РФ.

Также были задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками «ЧВК Вагнера» украинских позиций на Дебальцевском направлении, где наемники понесли большие потери.

Главу «ЧВК Вагнера» подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса) и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ).

Идет досудебное расследование, решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

СБУ не называет фамилию наемника, однако известно, что «ЧВК Вагнера» возглавляет гражданин России Дмитрий Уткин.