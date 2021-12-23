СБУ объявила подозрение главарю «ЧВК Вагнера» — он командовал боевиками против сил АТО под Дебальцево
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- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение руководителю российской «Частной военной компании Вагнера».
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, гражданин России, возглавивший компанию для проведения скрытых военных операций РФ, с июля 2014 по март 2015 года находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где командовал подчиненными ему подразделениями боевиков, которые вместе с подразделениями регулярных российских войск и незаконными вооруженными формированиями вели боевые действия против Вооруженных сил Украины.
Следователи установили, что наемник действовал по сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем, а на Донбассе подчинялся бывшему командующему 2-го армейского корпуса РФ.
Также были задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками «ЧВК Вагнера» украинских позиций на Дебальцевском направлении, где наемники понесли большие потери.
Главу «ЧВК Вагнера» подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса) и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ).
Идет досудебное расследование, решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.
СБУ не называет фамилию наемника, однако известно, что «ЧВК Вагнера» возглавляет гражданин России Дмитрий Уткин.
- «ЧВК Вагнера» — неофициальная военная организация, не входящая в состав Вооруженных сил России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК насчитывали в разное время и по разным данным от 1 350 до 2 500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. В начале мая 2020 года в ООН опубликовали доклад, согласно которому в Ливии воюют более тысячи наемников российской «ЧВК Вагнера». Об этом ранее заявлял и президент Турции. Эксперты ООН выяснили, что большинство наемников «ЧВК Вагнера» являются гражданами России, Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.
- 13 декабря 2021 года Евросоюз ввел санкции против «ЧВК Вагнера» и ряда связанных с ней боевиков.