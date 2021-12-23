Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко: Цены на газ в Европе после запуска «Северного потока — 2» не снизятся

Новости

Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Запуск газопровода «Северный поток – 2» не поможет снизить цены на газ в Европе.

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «РБК-Украина».

«[Президент РФ Владимир] Путин, помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые к тому же не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам», — подчеркнул он.

По мнению Витренко, это позволит Путину осуществлять политические договоренности и использовать газ как политическое оружие.

«Продажи на хабах, на спотовом рынке дают гораздо меньше возможностей для этого. Поэтому я не ожидаю, что просто с введением «Северного потока — 2» цены на газ упадут», — сказал глава правления «Нафтогаза».

Также Витренко прогнозирует, что с введением газопровода Россия физически прекратит транзит через Украину, что еще больше усложнит ситуацию на рынке газа в Европе.

«И если только Европа не сдастся и не заключит долгосрочные контракты с Путиным на условиях Путина, то вообще не стоит ожидать, что именно запуск «Северного потока — 2» повлияет на снижение цен», — отметил он.

Глава правления «Нафтогаза» пояснил, что есть другие факторы, влияющие на снижение цены. В частности, увеличение добычи и экспорта американского газа LNG.

«Мы видим сейчас, что американские компании рекордными темпами увеличивают добычу и экспорт. Также мы видим, как многие страны Ближнего Востока тоже собираются или уже увеличивают добычу и экспорт. Тот же Катар, например», — рассказал Витренко.