Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко: Цены на газ в Европе после запуска «Северного потока — 2» не снизятся
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- Екатерина Кадакова
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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images
Запуск газопровода «Северный поток – 2» не поможет снизить цены на газ в Европе.
Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «РБК-Украина».
«[Президент РФ Владимир] Путин, помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые к тому же не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам», — подчеркнул он.
По мнению Витренко, это позволит Путину осуществлять политические договоренности и использовать газ как политическое оружие.
«Продажи на хабах, на спотовом рынке дают гораздо меньше возможностей для этого. Поэтому я не ожидаю, что просто с введением «Северного потока — 2» цены на газ упадут», — сказал глава правления «Нафтогаза».
Также Витренко прогнозирует, что с введением газопровода Россия физически прекратит транзит через Украину, что еще больше усложнит ситуацию на рынке газа в Европе.
«И если только Европа не сдастся и не заключит долгосрочные контракты с Путиным на условиях Путина, то вообще не стоит ожидать, что именно запуск «Северного потока — 2» повлияет на снижение цен», — отметил он.
Глава правления «Нафтогаза» пояснил, что есть другие факторы, влияющие на снижение цены. В частности, увеличение добычи и экспорта американского газа LNG.
«Мы видим сейчас, что американские компании рекордными темпами увеличивают добычу и экспорт. Также мы видим, как многие страны Ближнего Востока тоже собираются или уже увеличивают добычу и экспорт. Тот же Катар, например», — рассказал Витренко.
- В начале 2021 года тысяча кубометров газа стоила $200—250. Резкий рост цен начался со второй половины года. Отметку в $1 900 за тысячу кубометров биржевая цена на газ в Европе впервые превысила 6 октября. Впоследствии цены снизились и составили менее $1 000.
- В начале декабря «Газпром» перестал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» на месяц и перешел на ежедневное бронирование.
- Это привело к новому всплеску на газовом рынке. 21 декабря стоимость газа в Европе преодолела исторический максимум в $2 000 за тысячу кубометров.