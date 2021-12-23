Крупнейшие аукционные дома мира Christieʼs и Sothebyʼs получили в 2021 году рекордную прибыль — $14,4 миллиарда

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Freddie Collins / Unsplash

Крупнейший аукционный дом в мире Christie's за 2021 год продал произведений искусства на $7,1 миллиарда (около 193,5 миллиарда гривен), а Sotheby's выручил $7,3 миллиарда (около 199 миллиардов гривен). Эти два аукционных дома занимают почти 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства.

Об этом сообщается на сайтах Christie's и Sotheby's.

В отчетах говорится, что в этом году доля аукционных торгов Christie's в формате онлайн выросла на 43% — до $445 миллионов (около 12 миллиардов гривен), а доля частных продаж по сравнению с 2020 годом увеличилась на 12%. В целом аудитория покупателей Christie's выросла на 35%.

В то же время годовой аукционный оборот Sotheby's составляет $6 миллиардов (около 163,5 миллиарда гривен), что на 71% больше, чем в 2020 году, а частные внеукционные продажи — $1,3 миллиарда (примерно 35,5 миллиарда гривен). Однако эта цифра может измениться, поскольку до конца года еще должны пройти 20 аукционов.

В Sotheby's отметили, что появление цифровых произведений искусства в виде NFT-токенов повлияло на увеличение количества участников торгов на 44%. Наибольшую часть оборота Sotheby's в этом году составили продажи произведений искусства ХХ века и современного искусства на $4,3 миллиарда (примерно 117 миллиардов гривен).