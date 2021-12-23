Китай закрыл на жесткий карантин Сиань с 13 миллионами человек. В городе выявили 127 случаев коронавируса

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Betsy Joles / Contributor

Китай ввел локдаун в городе Сиань после выявления 127 случаев коронавируса.

Как сообщает The Guardian, власти приняли решение поздно вечером в среду, 22 декабря.

Жителям города запретили выходить из своих домов, кроме необходимости купить предметы первой необходимости (разрешается одному члену семьи раз в два дня) или в чрезвычайных ситуациях. Въезд и выезд из города запрещен, в исключительных случаях нужно получить официальное разрешение. Также закрыли все второстепенные предприятия.

Решение властей вызвало панику в городе, из-за локдауна ряд людей оказались заблокированными в Сиане. В социальных сетях люди переживают за членов семьи, которые оказались в закрытом регионе.

Пока неизвестно, какой штамм выявили в Сиане и сколько продлится локдаун.