Минздрав начал бустерную вакцинацию медиков и работников интернатов

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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images

В Украине вводится дополнительная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Эти категории смогут получить бустер по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй прививки.

Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.

Для ревакцинации будут использоваться только мРНК-вакцины — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Генерирование нового COVID-сертификата после получения третьей дозы станет доступным в ближайшее время.