«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в злоупотреблениях на европейском рынке. В Еврокомиссию направлена жалоба

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НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа.

Как сообщает пресс-служба «Нафтогаза», Генеральному директорату по конкуренции подано ходатайство о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

«Газпром» обвиняют в резком сокращении поставок газа на рынки Европы, несмотря на высокий спрос, а также в ограничении возможностей других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу, конкурируя с «Газпромом». Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что именно это стало причиной рекордного роста цен на газ в Европе.

Витренко уверен, что Россия таким образом искусственно создает дефицит газа, оказывая давление на ЕС для скорейшего запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. «Нафтогаз» как один из крупнейших покупателей газа в Европе также терпит убытки из-за этих злоупотреблений. Итак, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения», — отметил Витренко.

Еврокомиссию просят обязать «Газпром» выставить на торги значительные объемы газа для его поставки на украино-российской границе или на границе ЕС с Украиной, чтобы клиенты могли покупать газ для бронирования мощностей. Также «Нафтогаз» заявил, что «Газпром» должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы частным российским добывающим компаниям, в том числе для транзита газа из стран Центральной Азии.