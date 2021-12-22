Американские военные разрабатывают вакцину против всех коронавирусов. Предварительные данные обнадеживают

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Sean Gallup / Staff

Ученые из Института армии США разрабатывают вакцину против всех вариантов коронавирусов. Они рассчитывают в ближайшее время объявить о ее успешной разработке.

Об этом пишет Defense One.

Разработка вакцины длится уже два года. Анонсировали ее производство весной 2020 года. Теперь же ученые готовы рассказать о предварительных данных исследований.

В начале 2021 года они провели доклинические испытания вакцины на обезьянах. Препарат от американских военных использует наночастицы на основе ферритина. Он имеет форму футбольного мяча с 24 гранями, что позволяет прикреплять к ним коронавирусные шипы сразу к нескольким штаммам.

«Мощные гуморальные и клеточно-опосредованные иммунные ответы привели к быстрому [уничтожению] реплицируемого вируса в верхних и нижних дыхательных путях и [тканях] легких бесчеловечных приматов после респираторного заражения высокой дозой SARS-CoV-2», — подчеркивают ученые.

По словам доктора Райда Кайвона Моджаррада, первая фаза клинических исследований завершилась в декабре. Вакцину тестировали на 72 добровольцах, которые не болели коронавирусом и не были вакцинированы. Далее препарат будут тестировать на тех, кто уже вакцинировался или болел.