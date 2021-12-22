В США из фонда помощи бизнесу и населению во время пандемии коронавируса украли $100 миллиардов

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В США из фонда в поддержку населения и бизнеса в период пандемии коронавируса украли около $100 миллиардов.

Об этом со ссылкой на Секретную службу США сообщает Associated Press.

По словам координатора национального агентства по борьбе с мошенничеством в связи с пандемией Роя Дотсона, подсчеты основываются на данных секретных служб, Министерства труда и Управления малого бизнеса. В то же время сюда не включили дела о мошенничестве в связи с COVID-19, возбужденные Министерством юстиции.

Также Дотсон уточнил, что большая часть этих средств связана с мошенничеством с помощью для оставшихся без работы людей. Министерство труда сообщило, что около $87 миллиардов пособия по безработице могли быть выплачены ненадлежащим образом.

Секретная служба заявила, что конфисковала более $1,2 миллиарда при расследовании случаев мошенничества со страхованием на случай безработицы и ссудой для предприятий и вернула в фонд свыше $2,3 миллиарда. Сейчас ведется более 900 уголовных расследований по мошенничеству, связанному с пандемией, арестованы 100 человек.

Министерство юстиции заявило, что привлекло к ответственности более 150 обвиняемых по более чем 95 уголовным делам о мошенничестве и конфисковало более $75 миллионов.