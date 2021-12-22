Германия перед Новым годом ужесточит карантин из-за коронавируса «Омикрон»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Евгения Кожебаткина
В Германии из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» на праздники усилят карантин.
Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц на своей странице в Twitter.
Так, с 28 декабря в Германии невакцинированные из одной семьи могут пригласить в гости максимум двух гостей, вакцинированные или выздоровевшие от коронавируса могут праздновать в компании до 10 человек. Это не касается детей в возрасте до 14 лет.
По словам Шольца, многолюдных новогодних собраний не будет, большие массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи, будут проводить без зрителей, клубы и дискотеки останутся закрытыми.
В кинотеатры, театры, рестораны и магазины не первой необходимости будут пускать только вакцинированных или выздоровевших от коронавируса.
Также в стране в канун Нового года запретят продажу фейерверков и салютов.
Ограничения продлятся минимум до 7 января, когда правительство снова соберется, чтобы принять решение о карантине.
Отдельно Шольц призвал людей к вакцинации.
«Кампания вакцинации продлится и в праздничные дни. 30 миллионов прививок до конца года и еще 30 миллионов до конца января — это наша цель. Мы хотим, чтобы уровень вакцинации составил 80%», — написал канцлер.
- Ранее в Германии обязали медицинских работников вакцинироваться от коронавируса. Согласно принятому решению, медики и работники домов престарелых должны до 15 марта 2022 года предоставить документы о вакцинации или о выздоровлении от коронавируса.