Германия перед Новым годом ужесточит карантин из-за коронавируса «Омикрон»

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Евгения Кожебаткина

В Германии из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» на праздники усилят карантин.

Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц на своей странице в Twitter.

Так, с 28 декабря в Германии невакцинированные из одной семьи могут пригласить в гости максимум двух гостей, вакцинированные или выздоровевшие от коронавируса могут праздновать в компании до 10 человек. Это не касается детей в возрасте до 14 лет.

По словам Шольца, многолюдных новогодних собраний не будет, большие массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи, будут проводить без зрителей, клубы и дискотеки останутся закрытыми.

В кинотеатры, театры, рестораны и магазины не первой необходимости будут пускать только вакцинированных или выздоровевших от коронавируса.

Также в стране в канун Нового года запретят продажу фейерверков и салютов.

Ограничения продлятся минимум до 7 января, когда правительство снова соберется, чтобы принять решение о карантине.

Отдельно Шольц призвал людей к вакцинации.

«Кампания вакцинации продлится и в праздничные дни. 30 миллионов прививок до конца года и еще 30 миллионов до конца января — это наша цель. Мы хотим, чтобы уровень вакцинации составил 80%», — написал канцлер.