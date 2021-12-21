Основатель OnlyFans Тим Стокли ушел с должности гендиректора компании

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Основатель и генеральный директор сервиса OnlyFans Тим Стокли по собственному желанию покинул свой пост и стал просто советником компании. На его место пришла менеджер по маркетингу Амрапали Ган.

Информацию об этом обнародовало издание Bloomberg.

Ган обещает сделать OnlyFans «самым безопасным приложением в мире» и увеличить инвестиции в бесплатное приложение без эротического контента OFTV. Однако она отказалась комментировать, останется ли компания благосклонна к контенту сексуального характера.

«У нее глубокая страсть к бизнесу OnlyFans, поэтому я передаю эстафету другу и коллеге, у которой есть видение развития организации для полной реализации потенциала проекта», — написал Стокли.