Основатель OnlyFans Тим Стокли ушел с должности гендиректора компании
- Автор:
- София Телишевская
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Основатель и генеральный директор сервиса OnlyFans Тим Стокли по собственному желанию покинул свой пост и стал просто советником компании. На его место пришла менеджер по маркетингу Амрапали Ган.
Информацию об этом обнародовало издание Bloomberg.
Ган обещает сделать OnlyFans «самым безопасным приложением в мире» и увеличить инвестиции в бесплатное приложение без эротического контента OFTV. Однако она отказалась комментировать, останется ли компания благосклонна к контенту сексуального характера.
«У нее глубокая страсть к бизнесу OnlyFans, поэтому я передаю эстафету другу и коллеге, у которой есть видение развития организации для полной реализации потенциала проекта», — написал Стокли.
- 19 августа сервис OnlyFans объявил, что с 1 октября вводит запрет на публикацию контента сексуального характера. Сервис решил пойти на такой шаг из-за давления со стороны банков и платежных сервисов. Из-за этого в соцсетях пользователи платформы и секс-работники устроили массовый протест.
- Позже компания отменила решение, поскольку смогла договориться с банками.