В 2022 году Украина ревакцинирует от коронавируса 70% взрослого населения

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В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины против COVID-19 — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, в следующем году Украина гарантированно получит 25 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и 6,5 миллиона доз препарата CoronaVac, а также 10 миллионов доз вакцины через механизм COVAX.

«То есть у нас уже гарантированы поступления, чтобы 70% взрослого населения страны получили полноценную ревакцинацию двумя дозами», — отметил замминистра.

Он также объяснил разницу между естественным и искусственным иммунитетом в пользу последнего.

«Именно COVID-19 оставляет после себя длительные последствия для здоровья, в частности «постковидный синдром». В то же время вакцинация — это управляемый способ сформировать иммунитет к коронавирусу без рисков для здоровья», — отметил санврач.

По состоянию на 21 декабря более 13 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс иммунизации. Всего в стране сделано 27 484 089 прививок.