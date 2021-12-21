Новости

Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen, почти на 300 млн грн

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Karen Melchior / Flickr

Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V., на 283 миллиона гривен — за злоупотребление монопольным положением.

Об этом АМКУ сообщил во вторник, 21 декабря.

Речь идет о компаниях:

Антимонопольный комитет объясняет, что все они связаны между собой через конечного бенефициарного собственника Алексея Петровича Порошенко (старший сын Петра Порошенко). Нарушения заключались в:

АМКУ отметил, что группа компаний имела рыночную власть: она устанавливала свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживала «непрозрачную и бессистемную ценовую политику». Единственными конкурентами группы в течение 2018-2020 годов были импортеры со сравнительно небольшими долями.