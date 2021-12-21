TikTok лидирует по приросту пользователей, но самой популярной соцсетью остается Facebook

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Аналитическая компания Insider Intelligence дала свой прогноз по популярности социальных сетей в 2022 году.

Результаты исследования опубликовали на сайте компании по маркетинговым исследованиям eMarketer.

По прогнозу аналитиков, в следующем году 3,57 миллиарда человек будут использовать социальные сети не реже одного раза в месяц.

С большим отрывом первое место по популярности занимает Facebook с 2,098 миллиарда пользователей по всему миру, а на втором месте Instagram — 1,282 миллиарда человек ежемесячно. Тройку лидеров замкнул TikTok (755 миллионов), он в этом году опередил Snapchat (464,9 миллиона) и Twitter (345,3 миллиона).

Аналитики отмечают, что наибольшие темпы роста показывает TikTok: в 2020 году месячный прирост пользователей увеличился на 59,8%, а в 2021 году — еще на 40,8%.

Сейчас прогресс замедлился, однако в 2022 году на этой платформе прогнозируют рост более 15,1%. По мнению экспертов, в следующем году доля молодой соцсети на рынке впервые достигнет 20%, а к 2024 году — 25%.