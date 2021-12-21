В Раде хотят отменить выборы по открытым спискам и вернуть мажоритарку. Общественные организации выступили против

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В Верховной Раде хотят отменить выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и вернуться к смешанной системе с мажоритарными округами. Активисты и общественные организации выступают против.

Сначала об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью Интерфаксу.

«Народные депутаты считают, что на существующих ныне огромных избирательных округах невозможно достичь узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который в одном округе избирался 10 лет, округ увеличился втрое — ни он не знает людей, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет. Выходит, созданы какие-то неработающие псевдоокруги и существует возможность избрать в законодательный орган случайных людей», — пояснил он.

По его словам, в парламенте подобную инициативу готовы поддержать более 300 депутатов. Он также раскритиковал открытие партийных списков, поскольку тогда кандидаты начинают бороться с другими кандидатами внутри партий, а не с другими политическими силами.

Также 17 декабря в Раде представители группы «За майбутнє» зарегистрировали законопроект об отсрочке действия Избирательного кодекса, предусматривающего проведение выборов по открытым спискам. Они предлагают ввести такую систему с 2027 года.

Ряд общественных организаций, активистов и партий выступили против отмены избирательной реформы и возвращения к мажоритарке.

«Коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, поскольку именно эта система позволяет засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции — кнопкодавы, а по мажоритарной системе — гречкосеи и коррупционеры. В парламенте мажоритарщики не могут качественно нарабатывать общегосударственную политику развития для Украины и для формирования коалиции готовы договариваться с олигархами, чтобы работать не в интересах избирателей», — говорится в заявлении ОО «ЧЕСНО». Это заявление уже подписали 27 разных организаций и политических партий.

Также отдельное заявление выпустила и гражданская сеть «ОПОРА», которая занимается освещением выборов и соблюдением избирательного законодательства. Там напомнили, что президент Владимир Зеленский и партия «Слуга народа» в своих предвыборных программах обещали ввести новую избирательную систему с открытыми списками.

«Политический и общественный консенсус по поводу пропорциональной системы с открытыми списками формировался годами, а избиратели имели возможность протестировать подобную избирательную систему на последних местных выборах 2020 года. Кроме этого, организация парламентских выборов на уровне избирательных регионов (областей) — проста и понятна. Таким образом, у народных депутатов Украины нет никаких оснований обосновывать свои политические интересы и электоральные расчеты «сложностью» избирательной системы», — подчеркнули там.