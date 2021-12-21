Девушка беларуса Протасевича София Сапега написала прошение о помиловании
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Instagram / sapega_sofia
Россиянка София Сапега, задержанная в Минске с беларусом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair, написала прошение о помиловании на имя самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич во время эфира на радио «Эхо Москвы».
«Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Подождем», — сказал он.
По словам Дудича, уголовное дело в отношении девушки уже было передано прокуратуре для отправки в суд.
«Какое-то решение можно принять только после суда. Но мы все равно надеемся на помилование Лукашенко», — добавил он.
- Напомним, Сапега обвиняется в разжигании социальной розни, девушка заключила досудебное соглашение, поэтому ей грозит минимальное наказание — 6 лет лишения свободы.
- Беларусский провластный Telegram-канал 25 мая опубликовал видео с ней, где она говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», «публикующим личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел».
- София Сапега — 23-летняя гражданка России. В детстве она с мамой переехала в Беларусь, где окончила школу. После поступила в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. В мае 2021 года она отдыхала с Протасевичем, тоже переехавшим в Литву, в Греции. Самолет, на котором они 23 мая летели обратно в Вильнюс, посадили в Минске, а их обоих задержали. 25 июня Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.