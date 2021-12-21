Девушка беларуса Протасевича София Сапега написала прошение о помиловании

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Россиянка София Сапега, задержанная в Минске с беларусом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair, написала прошение о помиловании на имя самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич во время эфира на радио «Эхо Москвы».

«Я знаю, что София написала прошение о помиловании. Подождем», — сказал он.

По словам Дудича, уголовное дело в отношении девушки уже было передано прокуратуре для отправки в суд.

«Какое-то решение можно принять только после суда. Но мы все равно надеемся на помилование Лукашенко», — добавил он.