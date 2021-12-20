Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене карантина и вакцинации против коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене карантина и вакцинации от коронавируса: он процитировал нормы закона о том, что нужно не только заботиться о собственном здоровье, но и не вредить здоровью других.

Зеленский отметил, что, например, при распространении особо опасных болезней могут вводить вакцинацию, медицинские осмотры и карантины. Кроме этого, в рамках борьбы с коронавирусом правительство может вводить ограничения в отношении физических лиц.

Напомним, что эту петицию подал Юрий Ахрамейко, она набрала 25 444 подписи. В тексте автор требует полностью отменить карантин, «бессмысленный масочный режим» и вакцинацию, которая «уже стала принудительной для некоторых слоев населения». В то же время он предлагает оставить вакцинацию для желающих «и только на платной основе».