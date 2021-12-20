В ВОЗ подтвердили, что «Омикрон» заражает вакцинированных

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Во Всемирной организации здравоохранения официально заявили о том, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем другие варианты и заражает вакцинированных людей.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters.

«В настоящее время есть убедительные доказательства того, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «Дельта», и есть вероятность того, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут быть инфицированы повторно», — заявил Гебрейесус.