Западные дипломаты посетят конкурс по избранию главы САП. Его победителя должны объявить завтра
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Дипломаты западных стран примут участие в конкурсе по избранию главы САП. Победителя должны обьявить уже завтра, 21 декабря.
Об этом сообщается на странице посольства США в Twitter.
«С нетерпением ждем участия в Комиссии по отбору руководителя САП 21 декабря. Это может стать большим достижением года в борьбе с коррупцией. Украинцы хотят реформ, мощную САП. Они не хотят коррупции», — говорится в сообщении.
В начале сообщения также отмечено, что к заявлению присоединяются США, Канада, Великобритания и Евросоюз.
На 21 декабря запланировано заседание комиссии по избранию главы САП. На этом заседании члены комиссии должны провести собеседования с двумя кандидатами на эту должность, выставить им оценки и объявить имя победителя. Один из них станет главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а другой — его заместителем.
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