Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Пятому президенту Украины Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса.
Об этом на брифинге 20 декабря заявил руководитель центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов.
«Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014—-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — пояснил Турчинов.
По его словам, подозрение подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель, прокурор Алексей Симоненко. Порошенко сейчас находится в дипломатическом турне по Турции и Польше, вручат подозрение, когда он вернется.
Позже Государственное бюро расследований уточнило, что подозрение подписали в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», и речь идет о поставках угля на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
Адвокат Порошенко Илья Новиков добавил, что его подзащитного вызвали на допрос 23 декабря, а также рассказал, что днем 20 декабря к дому Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовалась у охранника, дома ли пятый президент, и засунула в щель калитки текст подписанного подозрения.
«По версии следователей, для того, чтобы безвозмездно и бескорыстно направить в «ДНР» и «ЛНР» 200 миллионов гривен в течение 2015 года, Порошенко создал преступную группу и провел целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014 года поставок угля из ЮАР. Потому что если бы уголь поступал из ЮАР, нельзя было бы покупать его у ОРДЛО. Поскольку вообще никаких доказательств этого нет, они описывают всю ситуацию в жанре конспирологии, приписывая к каждой фразе о том, что кто-то что сделал или сказал «по негласному указанию Порошенко», — добавил Новиков.
По делу о поставках угля из оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Летом журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй — история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске, что уговорил Порошенко смягчить требования Украины по поставкам газа.