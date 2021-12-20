Премьера «Человека-паука» за первый уикенд собрала в Украине $2,4 млн

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Road Trip with Raj / Unsplash

В Украине за первый уикенд премьера фильма Spider-Man: No Way Home («Человек-паук: Домой пути нет») собрала $2,4 миллиона. В прокат фильм вышел 16 декабря.

Такому результату, в частности, поспособствовала выплата более чем трем миллионам украинцев по тысяче гривен за вакцинацию. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что больше всего этих средств украинцы уже потратили на просмотр фильмов в кинотеатрах.

Над созданием нового фильма работали Columbia Pictures и Marvel Studios. Мировая премьера состоялась 13 декабря в Лос-Анджелесе и через неделю она собрала в мире $ 587,2 миллиона. Общий бюджет фильма — $200 миллионов.

Сейчас картина заняла третье место по прибыльности в истории кино. На первом месте остается фильм «Мстители: Финал» с $1,2 миллиарда кассовых сборов, а на втором — «Мстители: Война бесконечности» ($640 миллионов).