Марсоход Perseverance получил еще один образец породы на Красной планете

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Марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Perseverance сумел взять еще один образец породы на поверхности Красной планеты.

Об этом говорится на странице марсохода в Twitter.

Этот образец породы марсоход получил с участка бурения, называемого «Робин». В сообщении говорится, что аппарат должен еще выполнить определенную обработку, чтобы запечатать породу, хотя уже сейчас он готов для втогоро раунда отбора образцов с Марса.

Несколько дней назад, 16 декабря, Perseverance нашел на поверхности Красной планеты самые старые породы. Это поможет ученым определить его возраст.