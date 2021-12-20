Япония закрыла границы всем иностранцам. Опасаются распространения штамма «Омикрон»

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Правительство Японии решило продлить жесткие карантинные ограничения по меньшей мере до начала следующего года. Такие меры обусловлены стремительным распространением штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кишида, пишет The Japan times.

Усиленный карантин предусматривает запрет на въезд в страну для всех иностранцев. Сначала Япония запретила въезд только туристам из девяти стран, в том числе из ЮАР, где впервые обнаружили новый вариант коронавируса «Омикрон». Впрочем, после предостережений ВОЗ страна закрылась для всех иностранцев.

А японцы, которые возвращаются домой, должны пройти обязательный карантин в отведенных для этого учреждениях. По словам главы правительства, такие ограничения будут действовать до тех пор, пока ученые не изучат новый штамм вируса.

Сейчас в Японии подтвердили 15 случаев инфицирования штаммом «Омикрон», все они, вероятно, были перенесены «авиационным» путем.