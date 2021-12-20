В Австралии мужчину оштрафовали на 35 тысяч долларов за нарушение карантина и изоляцию региона

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В Австралии 20-летнего мужчину оштрафовали на 35 тысяч долларов (примерно 681,5 тысяч гривен) за нарушение карантинных ограничений. Он спровоцировал семидневную изоляцию города Байрон-Бей и близлежащих территорий.

Об этом сообщает австралийское агентство Associated Press.

В конце июля Кристиан Радованович вместе со своим отцом Зораном отправился из своего дома в залив Роуз в Сиднее в район северных рек Нового Южного Уэльса, чтобы купить недвижимость.

Согласно материалам дела, они останавливались в местах вдоль северных рек, включая города вдоль реки Ричмонд и вокруг Баллины.

В начале августа у Радовановича-старшего возникли проблемы с дыханием, которые, как он предполагал, были связаны с его хронической астмой. Через несколько дней 52-летнего мужчину госпитализировали с коронавирусом, а Байрон-Бей и близлежащие районы были заблокированы на одну неделю.

Его сын получил положительный результат теста на COVID-19 и в течение 10 дней находился на изоляции «в маленькой комнате с туалетом, описывая ситуацию как «ад».

Суд оштрафовал Кристиана Радовановича за то, что он не использовал QR-код и не одевал маску в магазине на 5 тысяч и 7,5 тысячи австралийских долларов соответственно, а за отсутствие маски и использование QR-кода в такси — на 12,5 тысячи и 10 тысяч долларов соответственно.

Как отмечается, ранее мужчина отбывал наказание за вождение в нетрезвом состоянии и участие в драке.