В Чили президентом стал противник политики диктатора Пиночета Габриэль Борич
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Gabriel Boric/Facebook
На президентских выборах в Чили победил 35-летний политик крайнего левого толка Габриэль Борич. Он набрал 56% поддержки и стал самым молодым президентом в истории страны.
Об этом сообщает Associated Press.
На втором месте оказался его главный оппонент, 55-летний консерватор Хосе Антонио Каст. В предвыборной кампании он резко критиковал Борича, апеллируя к тому, что тот неопытен и уничтожит репутацию Чили как наиболее развитой экономики Латинской Америки.
«Я буду президентом всех чилийцев», — отметил Борич в своем обращении после оглашения результатов выборов.
Поддержку ему уже выразил предыдущий глава страны Себастьян Пиньера. Он, в частности, пообещал Боричу лояльность правительства в течение трехмесячного переходного периода.
В 2014 году Борич активно участвовал в антиправительственных протестах, где пообещал «похоронить» неолиберальную экономическую модель, введенную генералом Аугусто Пиночетом в 1973—1990 годах. Также новый президент планирует повысить налоги для богатых, чтобы расширить социальные услуги, бороться с неравенством и усилить защиту окружающей среды.
- 17 декабря в Чили в возрасте 98 лет скончалась вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Ириарт.