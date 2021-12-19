В России заявили, что «выживут» в случае отключения от платежной системы SWIFT

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Глава российского государственного и второго крупнейшего в стране банка ВТБ Андрей Костин назвал отключение России от платежной системы SWIFT «маловероятным», однако если это случится — «РФ выживет».

Об этом он заявил в эфире государственного телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», — цитирует ТАСС.

«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — заявил Костин.

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира, а Россия входит в тройку лидеров по количеству транзакций. Возможное отключение РФ от SWIFT рассматривается как возможный шаг в случае агрессии по отношению к Украине.

Так, например, Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что Евросоюз должен быть готов дать России строгое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемы, но и будут иметь «высокую экономическую и политическую цену» — в том числе ее отключат от SWIFT. США также пообещали «серьезные экономические санкции» для России в случае вторжения. Среди возможных санкций CNN называют отключение России от SWIFT.