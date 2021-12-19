«Это совершенно ошибочное направление». Глава НАТО Йенс Столтенберг ответил на предложение России о «гарантиях безопасности»

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на предложения России по переговорам о «гарантиях безопасности»: он против проведения конференции для обсуждения с РФ «раздела зон влияния».

Об этом он сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, цитирует «НВ».

«Идея о проведении новой конференции, где мы снова обсуждали бы зоны влияния, в рамках которых великие государства могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, это совершенно ошибочное направление», — заявил Столтенберг и подчеркнул, что главными темами для обсуждения с Россией должны быть меры по укреплению доверия, контроля над вооружением и снижения напряженности.

Напомним, что Россия требует от США и НАТО гарантий, что Украина не будет в Альянсе, а Штаты не создадут здесь военные базы и не будут размещать ракеты за рубежом. США и НАТО это предложение отвергли и подчеркнули, что без европейских союзников и партнеров не будут вести переговоры о безопасности Европы. Украина же заявила, что лучшая гарантия безопасности — прекращение вооруженного конфликта, который Россия и развязала.