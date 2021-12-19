Pfizer заявила, что две дозы ее вакцины для детей до 5 лет оказались неэффективными. Попробуют третью

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Испытания вакцины Pfizer от коронавируса среди детей в возрасте 5 лет показали, что две дозы препарата не обеспечивают ожидаемого иммунитета.

Об этом пишет CNN.

Для детей Pfizer снизила дозировку препарату. Для возрастной группы от 12 лет доза составляет 30 микрограмм вакцины. Дозу для детей от 5 до 11 лет снизили до 10 мкг, для самых маленьких — до 3 мкг.

Ранние тесты показывали, что доза в 3 мкг вызывает сильный иммунный ответ у детей и минимизирует риск побочных эффектов. Но промежуточные данные, которые получил независимый совет по мониторингу и безопасности Pfizer, показывает, что этот режим малых доз не вызывал ожидаемого иммунного ответа у детей до 5 лет.

В итоге компания решила добавить в испытания третью дозу. «Исследование теперь будет включать оценку третьей дозы в 3 мкг, по крайней мере, через два месяца после второй дозы, чтобы проверить, обеспечивает ли она высокий уровень защиты в этой юной возрастной группе», — говорится в компании.