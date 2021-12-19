«Мы не должны обманывать людей». Министр обороны Великобритании отверг возможность отправки военных в Украину

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сомневается в отправке британских военных в Украину в случае российского вторжения.

Об этом он заявил в видеоинтервью для журнала The Spectator.

«Украина не является членом НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то отправит туда солдат, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей, что могли бы это сделать. Украинцы это знают», — заметил Уоллес.

По словам министра, Великобритания может помочь Украине в «наращивании потенциала». При этом Лондон будет придерживаться именно политики жестких экономических санкций как формы ответа на российскую агрессию. Одной из таких мер, по словам главы Минобороны Великобритании, может стать отключение России от международной платежной сети SWIFT.

В середине ноября британское издание Mirror сообщало, что военнослужащие сил спецназначения SAS и парашютного полка Великобритании предупреждены, что могут быть отправлены в Украину в ближайшее время. Подготовка началась после того, как британские Минобороны и разведка MI-6 сообщили правительству об очевидной и реальной опасности для Украины и стран Запада.

В ответ на это была создана группа британских сил, состоящая из членов подразделений SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16 десантно-штурмовой бригады. По данным источника, военным в группе сказали, что им, возможно, придется начать миссию в очень короткие сроки.