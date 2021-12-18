В Нидерландах вводят локдаун на праздники: закрывают магазины, рестораны, парикмахерские, спортзалы и школы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Masaaki Komori / Unsplash
В Нидерландах с воскресенья, 19 декабря, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом начнется жесткий карантин.
Об этом 18 декабря объявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе пресс-конференции, сообщает Reuters.
«Нидерланды снова закрываются. Это неизбежно из-за пятой волны, которая обрушится на нас с вариантом Omicron», — сказал он.
По его словам, с утра воскресенья в стране закроют все магазины со второстепенными товарами, рестораны, парикмахерские и тренажерные залы, они не будут работать до 14 января.
В то же время школы будут закрыты до 9 января.
Кроме этого, власти Нидерландов рекомендуют не приглашать в гости больше двух человек и собираться на улице тоже максимум вдвоем.
По мнению Рютте, если не ужесточить ограничения сейчас, то это может привести к «неуправляемой ситуации в больницах».
- 12 ноября в Нидерландах почти на месяц был введен частичный локдаун, чтобы остановить распространение коронавируса.
- Однако 7 декабря королевская семья Нидерландов устроила вечеринку по случаю 18-летия принцессы Амалии. Праздник провели, чтобы отметить ее официальное восхождение как наследницы отца, в результате чего она приняла титул принцессы Оранской. Спустя почти 10 дней королевская семья решила извиниться за вечеринку во время вспышки коронавируса.