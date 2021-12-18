В Нидерландах вводят локдаун на праздники: закрывают магазины, рестораны, парикмахерские, спортзалы и школы

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Masaaki Komori / Unsplash

В Нидерландах с воскресенья, 19 декабря, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом начнется жесткий карантин.

Об этом 18 декабря объявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе пресс-конференции, сообщает Reuters.

«Нидерланды снова закрываются. Это неизбежно из-за пятой волны, которая обрушится на нас с вариантом Omicron», — сказал он.

По его словам, с утра воскресенья в стране закроют все магазины со второстепенными товарами, рестораны, парикмахерские и тренажерные залы, они не будут работать до 14 января.

В то же время школы будут закрыты до 9 января.

Кроме этого, власти Нидерландов рекомендуют не приглашать в гости больше двух человек и собираться на улице тоже максимум вдвоем.

По мнению Рютте, если не ужесточить ограничения сейчас, то это может привести к «неуправляемой ситуации в больницах».