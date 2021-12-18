В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса «Омикрон»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации из-за быстрого роста количества случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Сегодня [18 декабря] я объявил о значительном инциденте в Лондоне из-за быстрого распространения варианта Omicron по нашей столице. Это поможет нам избежать перебоев в предоставлении первоначальных услуг», — заявил мэр Лондона.
По его словам, новый штамм стал доминантным и количество больных в больницах растет.
Отметим, «значительный инцидент» определяется как событие или ситуация с рядом серьезных последствий, требующих введения специальных мер.
Также Хан сообщил, что за последнюю неделю количество госпитализаций в Лондоне выросло на 29%, по сравнению с предыдущей, подтверждены 65 525 новых случаев заболевания, а за последние сутки зарегистрировали 26 418 случаев, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
- 16 декабря Франция ограничила въезд людей из Великобритании, где ситуация с «Омикроном» пока самая серьезная в Европе.
- Штамм «Омикрон» уже разошелся почти по всей Европе. 18 декабря его подтвердили в Украине.