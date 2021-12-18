Зеленский подписал закон о спецусловиях налогообложения резидентов «Дія City»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 5376, который вносит изменения в Налоговый кодекс для создания специального режима налогообложения в «Дія City».
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Налоговые льготы будут касаться только IT-компаний, которые станут резидентами «Дія City». Их работники должны будут платить 22% минимальной зарплаты (ЕСВ), 1,5% военного сбора и 5% налога на доходы физических лиц. Сейчас в Украине по такой же налоговой схеме работают ФЛП 3 группы, но без военного сбора. В свою очередь такие работники будут иметь все права и льготы наемных работников, в том числе официальные больничные, отпуск, трудовой стаж и так далее.
Условия налогообложения будут действовать в течение 25 лет на всех работников компаний-резидентов.
Компании-резиденты смогут выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (9%).
Закон также вводит определенные льготы для инвесторов в украинскую IT-отрасль.
- «Дія City» — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине самый мощный в Центральной и Восточной Европе IT-хаб. Украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес-идеи и эффективно их внедрять.