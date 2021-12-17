Дело Навального: Россия ввела санкции против семи граждан Великобритании
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Фото УНИАН
Россия ввела персональные санкции против семи граждан Великобритании в ответ на такое же решение Лондона.
Об этом сообщили в МИДе РФ.
«В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении относительно пропорционального количества представителей Великобритании, плотно вовлеченных в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет о введении Британией санкций в отношении семи россиян, ответственных за отравление оппозиционера Алексея Навального.
- Ранее санкции против семи человек, причастных к отравлению Навального, ввели США и Великобритания. В список попали оперативник-криминалист Алексей Александров («Алексей Фролов»), сотрудник ФСБ Владимир Паняев, оперативник-криминалист Иван Осипов («Иван Спиридонов»), глава Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев, заместитель директора Института криминалистики Станислав Макшаков и глава Второй службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) Алексей Седов.