Минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Туда попали медики

Новости

John Twohig / Flickr

Министерство здравоохранения расширило список профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательным условием для дальнейшей работы.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

В перечень таких профессий добавились работники:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

«Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше всех взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусной болезнью», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступит в силу через месяц после его опубликования. Если работники до тех пор не вакцинируются, их начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты.