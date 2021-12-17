В США разрешили отправлять по почте таблетки для медикаментозного аборта

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В США регулятор — Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — окончательно одобрил доставку таблеток для аборта по почте.

Об этом говорится в объяснении регулятора, а детали соообщает The New York Times.

Медикаментозный аборт включает в себя прием двух препаратов в течение нескольких дней. «Мифепристон» блокирует выработку гормона, необходимого для беременности, а второй препарат, «Мизопростол», вызывает схватки. В решении FDA говорится о «Мифепристоне». Предыдущие правила позволяли женщинам принимать препарат в любом месте, но получить они должны были его лично от сертифицированного поставщика. «Мизопростол» уже давно отпускается в аптеках по рецепту врача.

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Таким образом аборты становятся более доступными для женщин, которые по каким-то причинам не могут лично посещать клиники. Чтобы получить препарат по почте, достаточно пройти консультацию в интернете с профильным врачом.

Однако, как предполагает BBC, это решение не будет действовать в 19 штатах (в основном на Юге и Среднем Западе), в которых уже действуют правила, запрещающие доставку таблеток для прерывания беременности по почте.

По данным Фонда семьи Кайзера, на данный момент медикаментозный аборт составляет 54% всех абортов, которые делают сроком до девяти недель.