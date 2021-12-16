Европарламент призвал не запускать «Северный поток — 2» и в следующем пакете санкций отключить Россию от SWIFT — резолюция

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European Parliament / Flickr

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, которой осудил стягивание российских войск на границу с Украиной и требует от России вывести свои силы и прекратить угрожать соседней стране.

Соответствующий документ 16 декабря поддержали 548 евродепутатов, против 69 и 54 воздержались.

В тексте говорится, что Евросоюз должен быть готов прислать России строгое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемы, но и будут иметь «высокую экономическую и политическую цену».

В то же время, страны ЕС должны быть готовы немедленно согласовать строгие экономические и финансовые санкции против правительства России для устранения непосредственных угроз, «а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры».

«Любой новый пакет санкций [...] должен внедрить замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, быть нацелен на сектора, важные для российской экономики, а также нарушить финансирование разведывательных служб страны и военных», — указывается в резолюции.

Евродепутаты отметили, что новые санкции должны затронуть российский офицерский корпус и адмиралов, участвующих в планировании возможного вторжения, а также «ближайшее окружение и олигархов в орбите президента России и их семьи».

Кроме этого, резолюция содержит призыв не запускать трубопровод «Северный поток — 2» независимо от того, будет ли он в какой-то момент соответствовать положениям Газовой директивы ЕС.

Также депутаты Европарламента требуют, чтобы Евросоюз снизил свою зависимость от импорта энергоносителей из России и продемонстрировал более сильную энергетическую солидарность с Украиной — через более тесную взаимосвязь энергетических инфраструктур ЕС и Украины.

ЕП призвал Россию и боевиков на Донбассе соблюдать соглашение о прекращении огня. Кроме того, евродепутаты призывают Россию конструктивно участвовать в «нормандском» формате для урегулирования ситуации на Донбассе, а также Трехсторонней контактной группе и выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и Конвенции ООН по морскому праву.

В то же время, депутаты Европарламента отвергли попытки России повлиять на решение о вступлении Украины в НАТО, подчеркнув, что «выбор альянсов любой страной не должен зависеть от одобрения третьей страны».

Принятие «новой, сильной резолюции» уже приветствовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок в вопросе выбора Украиной ее альянсов», — написал он на своей странице в Twitter.

Также за поддержку Украины Европарламент в соцсети поблагодарил президент Владимир Зеленский.

«Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны Евросоюза. Вчера – на саммите «Восточного партнерства». Сегодня – резолюция Европарламента по ситуации на украинской границе! Военные действия против Украины будут иметь для России высокую экономическую и политическую цену. Угроза безопасности Украины — это угроза миру и стабильности Европы», — заявил он.