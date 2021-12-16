Международная федерация тенниса в седьмой раз признала Джоковича чемпионом мира. Это рекорд

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Novak Djokovic ‏/ Twitter

Первая ракетка мира среди мужчин, теннисист Новак Джокович был назван чемпионом мира ITF 2021 в рекордный седьмой раз.

Об этом сообщает 16 декабря Международная федерация тенниса (ITF).

«После такого успешного года для меня, моей команды, семьи и болельщиков большая честь быть названным чемпионом мира ITF в седьмой раз. Я очень благодарен и горжусь достигнутыми результатами, и мне повезло, что получил возможность выступать за сборную Сербии», — сказал Джокович.

Отметим, ранее титул чемпиона мира максимальное количество раз – шесть – кроме Джоковича, получал американский теннисист Пит Сампрас.

Номером один среди женщин во второй раз стала австралийская теннисистка Эшли Барти. В этом году она выиграла свой первый Уимблдонский турнир и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в смешанном парном разряде.

Хорватский дуэт Никола Мектич и Мате Павич были названы чемпионами мира ITF в парном разряде среди мужчин, а Барбора Крейчикова и Екатерина Синякова вторично завоевали награду в парном разряде среди женщин.