Минцифры: Заявление в полицию можно будет подать онлайн

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Соколовская Инна / УНИАН

Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел разрабатывают возможность подавать заявление в полицию в режиме онлайн.

Об этом в интервью «BBC Украина» рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Когда появился новый министр внутренних дел, мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, — это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем», — отметил он.