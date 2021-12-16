Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного

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58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського / Facebook

Боевики на Донбассе с начала суток четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и ранили украинского военного.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным военных, российские наемники открывали огонь:

недалеко от Новолуганского — из стрелкового оружия;

возле Песков — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Золотого-4 и Травневого – из автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Сейчас он находится в лечебном учреждении, состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Отдельно в штабе отметили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.