Греция ужесточила правила въезда — вакцинированным тоже потребуется ПЦР-тест
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Jonathan Gallegos / Unsplash
Правительство Греции ужесточило правила въезда в страну. Теперь все туристы, независимо от вакцинации, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Об этом пишет Bloomberg.
«В рамках усилий по сдерживанию пандемии COVID-19 страна будет принимать путешественников из всех стран, если они предоставят отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 48 часов», — отмечается в решении Минздрава Греции.
Новые правила заработают с 19 декабря. Тесты должны будут предоставлять как невакцинированные, так и вакцинированные туристы.
- Правительство Греции ввело новые ограничения для невакцинированных людей. Согласно этим правилам, только вакцинированные или выздоровевшие от коронавируса смогут посещать кафе, бары, рестораны и другие развлекательные заведения в помещении. В то же время с отрицательным тестом на коронавирус можно будет попасть в кинотеатры, театры, музеи и тренажерные залы.