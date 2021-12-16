Приватизация завода «Электронмаш» сорвалась. Победитель аукциона не подписал договор

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Фонд государственного имущества Украины

Победитель аукциона на приватизацию завода «Электронмаш» не подписал договор о приобретении. Поэтому конкурс признали недействительным.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

В документах указывается, что Фонд госимущества передал компании «Лортен груп» документы на подписание 7 декабря. Она должна была сделать это до 13 декабря, но так и не дала ответа.

В связи с тем, что победитель конкурса не подписал соглашение о купле-продаже, сам аукцион сочли недействительным. В то же время залог в размере 6,67 млн гривен был взыскан в бюджет. Новый аукцион планируется провести 14 января.