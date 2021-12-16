Ровер Perseverance нашел самые старые породы на поверхности Марса. Это поможет определить возраст планеты

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@NASAPersevere / Twitter

Марсоход Perseverance нашел на поверхности Красной планеты самые старые породы. Это поможет ученым определить ее возраст.

Об этом пишет BBC.

Ровер нашел эти породы на месте приземления — в кратере Джезеро. Образцы пород доставят на Землю в следующем десятилетии, тогда ученые попытаются определить их возраст.

Эта находка поможет получить больше данных об истории Марса и Солнечной системы в целом. Кратер Джезеро был выбран для исследований именно потому, что его дно покрыто смесью песка и ила. Ученые предполагают, что раньше на этом месте был водоем, что может свидетельствовать о наличии определенных форм жизни на Марсе миллиарды лет назад.