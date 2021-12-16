Hello, World! Первую страницу Википедии продали на аукционе за $750 тысяч
- Автор:
- София Телишевская
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Первую страницу свободной онлайн-энциклопедии Википедия продали в виде NFT-токена за $750 тысяч на аукционе Christie's. Вырученные средства пойдут на благотворительность и развитие социальной сети WT.Social, запущенной два года назад.
Появление этой страницы датируется 15 января 2001 года, на ней соучредитель Википедии Джимми Уэйлс написал: Hello, World!
На этом же аукционе продали iMac клубничного цвета, с которого запускали первую страницу и все последующие — его оценили в $187 тысяч.
Аукционный дом сообщает, что вскоре проданную страницу снова запустят в интернете, поэтому каждый желающий сможет ее отредактировать (впрочем, через пять минут после этого страница будет возвращаться к первоначальному виду). Эта функция станет возможной, если новый владелец не закроет к ней доступ.
- Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино выставил на продажу в виде NFT-токенов семь удаленных сцен из фильма «Криминальное чтиво». Удаленные сцены, а также рукописный сценарий фильма с аудиокомментариями в виде NFT продадут на онлайн-маркетплейсе OpenSea. Лоты выпустят на базе блокчейн-платформы Secret Network, благодаря чему сцены из фильма и сценарий смогут увидеть только покупатели, имена которых останутся в секрете.