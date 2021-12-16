Hello, World! Первую страницу Википедии продали на аукционе за $750 тысяч

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Первую страницу свободной онлайн-энциклопедии Википедия продали в виде NFT-токена за $750 тысяч на аукционе Christie's. Вырученные средства пойдут на благотворительность и развитие социальной сети WT.Social, запущенной два года назад.

Появление этой страницы датируется 15 января 2001 года, на ней соучредитель Википедии Джимми Уэйлс написал: Hello, World!

На этом же аукционе продали iMac клубничного цвета, с которого запускали первую страницу и все последующие — его оценили в $187 тысяч.

Аукционный дом сообщает, что вскоре проданную страницу снова запустят в интернете, поэтому каждый желающий сможет ее отредактировать (впрочем, через пять минут после этого страница будет возвращаться к первоначальному виду). Эта функция станет возможной, если новый владелец не закроет к ней доступ.