В Донецкой области депутат от «Слуги народа» выпрыгнул из окна пятого этажа

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Facebook / Слуга Народа – Донетчина

В городе Селидово Донецкой области 15 декабря депутат городского совета свел счеты с жизнью.

Об этом сообщили в Покровском райуправлении полиции Донецкой области.

По предварительным данным, 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, в результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также в полиции отметили, что трагедия произошла на глазах у семилетнего сына погибшего, который в этот момент был дома. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Следователи предварительно открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Самоубийство», полиция проверяет все версии происшествия.

Как рассказали в региональной ячейке партии «Слуга народа», погибшим является глава фракции СН Селидовского городского совета Леонид Осипов.