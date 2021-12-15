В Донецкой области депутат от «Слуги народа» выпрыгнул из окна пятого этажа
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Слуга Народа – Донетчина
В городе Селидово Донецкой области 15 декабря депутат городского совета свел счеты с жизнью.
Об этом сообщили в Покровском райуправлении полиции Донецкой области.
По предварительным данным, 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, в результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Также в полиции отметили, что трагедия произошла на глазах у семилетнего сына погибшего, который в этот момент был дома. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.
Следователи предварительно открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Самоубийство», полиция проверяет все версии происшествия.
Как рассказали в региональной ячейке партии «Слуга народа», погибшим является глава фракции СН Селидовского городского совета Леонид Осипов.
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