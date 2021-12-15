Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что полицию города впервые возглавит женщина.
Об этом пишет BBC.
49-летняя Кичант Сьюэлл более 20 лет проработала в отделении полиции Нассау недалеко от Лонг-Айленда, где до последнего времени возглавляла отдел детективов.
Эрик Адамс, бывший капитан полиции Нью-Йорка, заявил, что женщины часто «оказываются на скамье запасных» и им «никогда не разрешают участвовать в игре», когда дело доходит до работы в полиции. «Сегодня это прекращается», — сказал он. Полиция Нью-Йорка является крупнейшим отделением в США.
Кичант Сьюэлл родом из нью-йоркского района Квинс, ранее служила в подразделениях по борьбе с наркотиками округа Нассау, участвовала в расследованиях наиболее резонансных дел, а также в переговорах по освобождению заложников.
Сама Сьюэлл заявила, что в качестве комиссара полиции планирует сосредоточиться на расследовании и предотвращении насильственных преступлений, в том числе преступлений с применением оружия.
- 3 ноября на выборах мэра Нью-Йорка победил кандидат от демократов Эрик Адамс. Он стал вторым в истории города мэром-афроамериканцем — первым был Дэвид Динкинс, занимавший этот пост с 1990 по 1993 год.