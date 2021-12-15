Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина

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Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что полицию города впервые возглавит женщина.

Об этом пишет BBC.

49-летняя Кичант Сьюэлл более 20 лет проработала в отделении полиции Нассау недалеко от Лонг-Айленда, где до последнего времени возглавляла отдел детективов.

Эрик Адамс, бывший капитан полиции Нью-Йорка, заявил, что женщины часто «оказываются на скамье запасных» и им «никогда не разрешают участвовать в игре», когда дело доходит до работы в полиции. «Сегодня это прекращается», — сказал он. Полиция Нью-Йорка является крупнейшим отделением в США.

Кичант Сьюэлл родом из нью-йоркского района Квинс, ранее служила в подразделениях по борьбе с наркотиками округа Нассау, участвовала в расследованиях наиболее резонансных дел, а также в переговорах по освобождению заложников.

Сама Сьюэлл заявила, что в качестве комиссара полиции планирует сосредоточиться на расследовании и предотвращении насильственных преступлений, в том числе преступлений с применением оружия.