Убийство чеченского командира в Берлине: Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мариенко Андрей / УНИАН
Министерство иностранных дел Германии объявило двух сотрудников российского посольства персонами нон грата в связи с приговором по делу об убийстве чеченского командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Мы только что вызвали посла России [Сергея Нечаева] на разговор и сообщили, что два сотрудника дипломатического персонала российского посольства были объявлены персонами нон грата», — сказала она.
По словам Бербок, убийство «по государственному заказу, как определил суд», является серьезным нарушением немецкого права и суверенитета Германии.
Глава немецкого МИД рассказала, что накануне общалась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и предложила ему «открытые и честные отношения» на основе международного права и взаимного уважения.
На решение о выдворении россиян отреагировала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.
«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — написала она в своем Telegram-канале.
- 15 декабря суд Берлина приговорил к пожизненному заключению 56-летнего офицера российской ФСБ Вадима «Соколова» Красикова за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в одном из центральных парков столицы Германии.
- Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа 2019 года. В его убийстве обвинили россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. По данным расследователей, настоящее имя Соколова — Вадим Николаевич Красиков, он связан с ФСБ и может быть причастен к заказному убийству в Москве в 2013 году. Федеральная прокуратура Германии выдвинула правительству России обвинения в заказном убийстве Хангошвили, но Россия (как обычно) свою причастность отрицает.
- В декабре 2019 года президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «организатором взрывов в московском метро». В марте 2021 года немецкие журналисты сообщили, что украинские спецслужбы помогли Германии подтвердить личность убийцы Хангошвили.