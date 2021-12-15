Американский корабль USS Portland боевым лазером уничтожил катер (это был тест)
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet
Военно-морские силы США 14 декабря успешно испытали боевой лазер Laser Weapon System Demonstrator (LWSD), уничтожив выстрелом плавую цель — катер.
Об этом сообщает Пятый флот ВМС США.
Тестовый выстрел из установки Mk 2 Mod 0 произвел десантный корабль USS Portland (LPD 27) во время учений в Аденском заливе. Указано, что оружие показало себя «безупречно».
Как пишет Associated Press, оружие LWSD предназначено для противодействия катерам-беспилотникам и может быть задействовано против дистанционно управляемых лодок со взрывчаткой, которые используют повстанцы-хуситы в Красном море.
О лазерной системе LWSD известно, что с 2015 года ее разрабатывали лаборатория ВМС и компания Northrop Grumman (США), которая создала твердотельный лазер. Особенность системы — неограниченный боезапас. LWSD ведет огонь, пока не сядет источник питания. В 2020 году сообщалось, что мощность установки составляет 150 киловатт и в дальнейшем ее увеличат до 300, 500 и 1 000 киловатт.
- В мае 2020 год USS Portland выстрелом из LWSD уничтожил в воздухе беспилотник. Тогда флот показал видео выстрела и момента поражения БПЛА.
- В 2020-м также сообщалось, что США разворачивают противодронные лазерные системы на зарубежных базах.