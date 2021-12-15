ПриватБанк и Ощадбанк добавили возможность оформлять карту для тысячи гривен за вакцинацию

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ПриватБанк / Facebook

ПриватБанк и Ощадбанк запустили в своих мобильных приложениях возможность открывать электронную карту для получения тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Об этом оба банка сообщили в среду, 15 декабря.

В случае с ПриватБанком нужно открыть приложение «Приват24». Важно, что версия приложения должна быть обновлена: для этого нужно зайти в PlayMarket или AppStore и нажать кнопку «Обновить». После этого нужно открыть приложение, перейти в «Кошелек», нажать «Добавить» и выбрать карту «єПідтримка». Далее «Приват24» переадресует пользователя в приложение «Дія», где нужно будет подтвердить карту. Деньги начнут на нее заходить с 19 декабря. Действительной карта будет в течение четырех месяцев с момента получения средств. Соответственно, деньги нужно потратить за это время.

Что касается Ощадбанка, то приложение «Ощад 24/7» также должно быть обновлено до последней версии (это можно сделать в PlayMarket или AppStore). Далее в главном меню «Ощад 24/7» вверху справа нажать «+» и выбрать «Заказать карту» — «єПідтримка». Затем с 20 декабря в приложении «Дія» (раздел «Послуги») подать заявку на получение средств, выбрать открытую карту «єПідтримка» и ждать денег. Срок действия — 4 месяца со дня зачисления средств.

Отметим, что тысячу гривен можно также получить через monobank, A-Банк, Альфа-Банк и Укргазбанк.