В Германии полиция расследует вероятный сговор антивакцинаторов. Они якобы планировали убить главу федеральной земли
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch / Flickr
В немецкой земле Саксония полиция начала расследовать предполагаемый сговор антивакцинаторов. Они якобы планировали убить премьер-министра земли Михаэля Кречмера.
Об этом пишет The Guardian.
По данным правоохранителей, в Дрездене провели обыски у некоторых членов Telegram-группы, в которой обсуждали план убийства Кречмера из-за карантинных правил в регионе.
Полиция обратила внимание на некоторые сообщества в соцсетях после выхода журналистского расследования, в котором шла речь об обсуждениях возможного убийства Кречмера в интернете и на митингах в городе.
К обыскам правоохранители привлекали спецназ, поскольку некоторые члены групп заявляли, что вооружены.
- В Германии обязали медицинских работников вакцинироваться от коронавируса. Согласно принятому решению, медики и сотрудники домов престарелых должны до 15 марта 2022 года предоставить документы о вакцинации или о выздоровлении от коронавируса.