В СНБО представили систему мониторинга пользования недрами
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- София Телишевская
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Офіс президента України / Facebook
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов представил систему мониторинга пользования недрами.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Данилов отметил, что этот проект позволяет украинцам посмотреть, что происходит с украинскими недрами и какую ренту платят компании, потому что эти деньги идут в государственный и местный бюджеты.
«Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы их недра не грабили», — подчеркнул Данилов и добавил, что эта система будет привязана к экономическому паспорту украинца.
Основой системы является GIS DATA, в ней представлена и автоматизированно обновляется информация о спецразрешениях на пользование недрами, конечных бенефициарных владельцах и учредителях компаний, имеющих спецразрешения.
Также там содержатся данные об условиях выдачи и истории изменения статусов, о территориях, где расположены недра, добыче за последний год и за все время действия разрешения, о месторожденияхполезных ископаемых, нефтяных и газовых скважинах, начисленной рентной плате на спецразрешение, оплате ренты в контексте владельцев разрешений и общин.
- Согласно Конституции Украины, недра являются объектами права собственности украинского народа. По состоянию на 14 декабря 2021 года в Украине действуют 3 070 специальных разрешений на пользование недрами, 581 из которых с участием государства. Эти разрешения относятся к территориям 1 046 общин, их владельцы — 2 061 юридическое лицо и 64 физлица-предпринимателя. В 2020 году владельцы спецразрешений уплатили 51,4 миллиарда гривен рентной платы (включая плату за использование водных ресурсов).
- В марте СНБО ввел санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины. Также продолжается аудит всех разрешений на пользование недрами страны, выданных с 1991 года.