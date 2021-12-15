WhatsApp усилил конфиденциальность пользователей и ограничил видимость онлайн-статуса

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Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, которая должна повысить конфиденциальность пользователей — статус «онлайн» по умолчанию будет скрыт от всех незнакомых людей.

Об этом сообщает WABetaInfo.

Ранее в мессенджере все видели статус пребывания человека в сети, но теперь обновление ограничит эту видимость. То есть присутствие пользователя в сети смогут увидеть только те, чьи номера добавлены в контакты его смартфона.

По данным издания, некоторые сторонние программы мониторят действия пользователей и собирают данные благодаря возможности видеть онлайн-статус.

«Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Чтобы они не могли увидеть ваше последнее посещение мессенджера и ваше присутствие в сети WhatsApp», — отметила служба поддержки WhatsApp.